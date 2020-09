Forza Italia verso la scomparsa da Palazzo Santa Lucia, bene Fratelli d’Italia

Opposizione ridotta ai minimi termini a Palazzo Santa Lucia. A scrutini ancora aperti, dovrebbero spettare alla minoranza spettare due seggi. Un consigliere con Fratelli D’Italia, si tratta di Nunzio Carpentieri. Le ultime schede dovranno stabilire se l’altro posto spetta ad un consigliere del Movimento 5 Stelle, il capaccese Michele Cammarano, che è il più votato di quella lista, oppure Pierro della Lega. Forza Italia resta al palo, nonostante le speranze di Lello Ciccone. Tra l’altro, un risultato quasi inevitabile, visto che la scelta del competitor a De Luca in Campania toccava proprio a Forza Italia. Dallo schieramento azzurro infatti, è arrivata la candidatura di Stefano Caldoro come sfidante della coalizione di centrodestra per De Luca. Fratelli d’Italia, nel caso avesse dovuto proporre la candidatura, avrebbe puntato su Edmondo Cirielli.

