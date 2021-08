“Forza Italia sostiene con convinzione Fernando Zara”

Forza Italia sostiene con convinzione, con la propria lista, la candidatura a sindaco di Battipaglia di Fernando Zara. Riteniamo che sia la migliore espressione, non solo del centrodestra, ma della politica della città. Ha una solida esperienza e potrà affrontare i delicati problemi che la comunità di Battipaglia dovrà risolvere. A Fernando Zara daremo pieno e completo sostegno convinti che poi al ballottaggio possa rappresentare l’intera area di centrodestra che in lui troverà il rappresentante piu’ forte, più qualificato, piu’ dotato di esperienza politica ed amministrativa”. Cosi’ in una nota il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale settore Enti locali di Forza Italia, d’intesa con il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, l’onorevole Enzo Fasano. “Siamo certi – proseguono – che insieme a Forza Italia altre realtà civiche sosterranno immediatamente Zara e attendiamo poi gli altri, quando sarà la prova del consenso a dimostrare quale sia la migliore e più’ qualificata espressione del centrodestra e della città di Battipaglia”.

