Forza Italia sostiene Bruno Di Cunzolo ma Gigi Casciello incontra la sindaca Francese

Non c’è pace per Forza Italia che, a poche settimane dal voto, non riesce a ricomporre la frattura interna che caratterizza il partito, a livello provinciale. Segno evidente di questa spaccatura la decisione dei forzisti di sostenere la candidatura a sindaco di Brunello Di Cunzolo con il Nuovo Psi in coalizione e, a poche ore dall’annuncio ufficiale, il parlamentare salernitano Gigi Casciello annuncia di aver incontrato il sindaco uscente Cecilia Francese per programmare il futuro della città. “Oggi a Battipaglia con il consigliere comunale Giuseppe Salvatore ho incontrato il sindaco Cecilia Francese per un confronto e le iniziative da assumere perché Battipaglia svolga il ruolo di nodo ferroviario strategico per l’alta velocità, di piattaforma integrata per l’alta capacità e di hub intermodale Ferro/gomma – ha scritto Casciello – Nel frattempo il sindaco chiede che la Freccia Rossa Taranto-Torino attualmente in partenza dalla città della Piana alle ore 8.26, per lavori in corso sulla rete potentina, possa rimanere anche oltre, visto il grande successo e il notevole afflusso di utenti”. Intanto, in casa Udc non sembra essersi concretizzato l’accordo con Fernando Zara che dopo la decisione di ritirare la sua candidatura a sindaco ha scelto di sostenere Antonio Visconti, espressione del centrosinistra. Dall’Udc sarebbe però giunto lo stop alla sua candidatura al consiglio comunale ma resterebbero invece confermati i fedelissimi di Zara.

