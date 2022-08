Forza Italia punta tutto sulle donne: “la lista solo primo traguardo”

di Erika Noschese

Forza Italia, per questa tornata elettorale tanto difficile quanto attesa, sceglie di puntare sulle donne. Così, c’è l’impegno massimo anche da parte del coordinamento Azzurro Donna Salerno, guidato dall’avvocato Federica Buono, in campo a sostegno di tutti i candidati. L’obiettivo è fare in modo che il partito fondato dal Cav Silvio Berlusconi possa tornare agli antichi splendori e guidare ufficialmente la coalizione di centrodestra, a partire dal nome del presidente del Consiglio dei Ministri. Tanti gli impegni da parte del coordinamento donna che punta ad avere una maggiore rappresentanza, non solo nelle liste di partito ma anche e soprattutto nel mondo delle istituzioni. “L’elaborazione del programma presentato da Forza Italia è stata fatta da chi ha vissuto le difficoltà del territorio in questi anni epocali”, ha dichiarato l’avvocato Buono nel suo appello al voto per invitare gli elettori a scegliere i forzisti alle prossime elezioni Politiche, in programma il 25 settembre prossimo e avere così una buona rappresentanza in Parlamento.

Politiche 2022, Forza Italia ha lanciato la campagna elettorale. Tra i candidati ampio spazio viene dato alle donne, anche nel rispetto della quota cosa. Da responsabile del coordinamento donne cosa ne pensa?

“In qualità di Coordinatrice provinciale Azzurro Donna mi inorgoglisce leggere tanti nomi femminili tra i candidati. Lo spazio in lista è solo il primo traguardo raggiunto, bisogna contare più quote rosa nell’intero scenario politico”.

Da donna impegnata in politica secondo lei su quali temi dovrebbe oggi puntare il partito?

“Più che sui temi sarebbe opportuno individuare sul territorio figure femminili credibili in grado di poter rappresentare a pieno le necessità e le difficoltà delle donne anche perché la sfera “donna” può essere interpretata solo da un’altra donna”.

Tante le difficoltà che oggi vivono le imprese a causa del caro bolletta e dell’aumento delle materie prime. Quali soluzioni secondo lei?

“Il programma presentato da Forza Italia risponde in maniera esaustiva a questa domanda, tra i principali punti: abbassamento delle tasse e stipendi più alti. D’altronde lo abbiamo già fatto in passato con l’aumento delle pensioni sociali e questo rende il nostro programma credibile”.

Quali dovrebbero essere, secondo lei, le priorità del nuovo governo?

“Riequilibrare le economie a sostegno della famiglia e delle imprese, reinterpretando la misura del reddito di cittadinanza”.

Appello al voto: perché gli elettori dovrebbero scegliere Forza Italia?

“Perché l’elaborazione del programma presentato da Forza Italia è stata fatta da chi ha vissuto le difficoltà del territorio in questi anni epocali”.

Quale impegno chiede ai parlamentari azzurri che saranno eletti?

“Senso di responsabilità verso la comunità che gli conferirà il mandato per i prossimi anni”.

