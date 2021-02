Forza Italia e Lega, cambi al vertice a livello provinciale

di Erika Noschese

Le prossime elezioni amministrative e gli scenari cambiati a livello nazionale, con il nuovo governo Draghi, hanno imposto un cambio di marcia all’interno dei partiti. I primi a correre ai ripari sembrano essere Forza Italia e la Lega che stanno stravolgendo l’organizzazione del partito, a livello provinciale. Nei giorni scorsi, infatti, il coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano ha partecipato ad un vertice, a Roma per le nuove nomine, a livello provinciale. Dopo la nomina a ministro per il Sud, Mara Carfagna sembra aver chiesto ai vertici del partito di essere più “in vista”, con un ruolo di spicco. Per lei, De Siano starebbe pensando – stando a quanto emerge – al coordinamento provinciale di Napoli o Salerno anche se la stessa Carfagna sembra più vicina alla città partenope.

