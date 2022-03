Forex: ecco le strategie più gettonate del momento per fare trading sulle coppie di valute

Il trading online è tornato ad essere un grande protagonista. Negli ultimi anni le scelte di investimento degli italiani hanno subito delle importanti modifiche: gli abitanti dello Stivale si confermano dei cassettisti poco propensi al rischio, ma sale il numero delle persone che scelgono di avvicinarsi al mondo degli investimenti online. Anche se forse se ne parla meno rispetto ad altri mercati, il Forex è uno dei più frequentati. D’altronde il mercato dei cambi è il più grande del mondo, con volumi che si aggirano intorno ai 4.000 miliardi di dollari al giorno. Il Foreign Exchange Market offre tante opportunità, ma per coglierle è importante essere adeguatamente preparati, costantemente aggiornati ed avere un ottimo tempismo. Al giorno d’oggi per iniziare ad investire bastano un dispositivo connesso ad internet, pochi euro ed una solida strategia.

Cosa significa investire nel Forex

È impossibile ottenere dei buoni risultati dalla propria attività di trading se non si ha una buona preparazione: non basta aprire un account presso un broker online per potersi trasformare in esperto di finanza. È necessario quindi studiare per capire come provare ad approfittare delle opportunità che il mercato valutario riesce ad offrire.Chi investe nel Forex di fatto scambia coppie di valute. Il rapporto tra le varie monete, ovvero il tasso di cambio, è fluttuante (a parte alcune eccezioni in cui si parla di cambio fisso).Sugli elenchi dei broker vengono riportati i cambi in tempo reale: ogni coppia è composta dalla valuta base e la valuta di citazione ed il suo valore indica il quanta valuta di citazione serve per scambiare un’unità di valuta di base. Solitamente le valute vengono suddivise in maggiori, minori ed esotiche.

Fonte: “che cos’è il forex trading” a cura di tradingonlinetop.com.

Il trading sulle coppie di valute

I broker online consentono di investire nel Forex tramite i CFD. Sono contratti stipulati tra il trader e l’intermediario: in realtà tra le due parti non c’è un vero scambio di valute, ma c’è un accordo per scambiare la differenza tra il prezzo di apertura ed il prezzo di chiusura di un’attività. EUR/USD è la coppia regina: chi pensa che la moneta europea possa rafforzarsi sul biglietto verde aprirà una posizione di acquisto della coppia, mentre chi pensa che sarà il dollaro a rafforzarsi andrà short, ovvero aprirà una posizione di vendita.

Per quanto riguarda il mercato dei cambi, i migliori broker che permettono di fare trading con i CFD sono eToro, XTB, Capex.com, Trade, Markets.com, IQ Option, Plus 500, Ava Trade e Squared Financial. I vantaggi legati agli investimenti con questi strumenti finanziari derivati sono molti, a partire dalla facilità di accesso ai mercati per arrivare fino ai costi contenuti (non ci sono commissioni, ma solo spread), però per togliersi qualche soddisfazione è necessario applicare la giusta strategia.

Le strategie di Forex trading più apprezzate

Non esiste una strategia infallibile al 100% e che sia adatta ad ogni trader, perché ognuno di essi ha le sue caratteristiche e le sue preferenze in termini di disponibilità economica e di tempo, orizzonte temporale e livello di rischio.

Detto questo, fare Forex trading senza adottare una buona tecnica è praticamente impossibile. La strategia non è altro che un insieme di regole prestabilite che il trader deve seguire quando sul mercato si verificano delle precise condizioni.

L’applicazione di queste regole porta diversi vantaggi, ma il più importante è sicuramente quello di non farsi condizionare dall’aspetto emotivo. Le strategie più gettonate dai trader che investono nel mercato del Forex sono quelle del Position Trading, che prevede un orizzonte di lungo periodo ed un livello di operatività bassa, dello Swing Trading, che invece prevede un orizzonte temporale più breve ed un livello di operatività medio, del Day Trading, con molte posizioni aperte e chiuse nell’arco della giornata, e dello Scalp Trading, che consiste nell’apertura di tantissime posizioni di brevissima durata, con un livello di operatività altissimo.

