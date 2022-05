“Fondi al Comune, si faccia chiarezza”

“Provvederemo a chiedere ai nostri parlamentari di effettuare un’Interrogazione urgente ai ministeri preposti, per far accertare le motivazioni del mancato Bando, se i fondi siano veramente arrivati al Comune e se gli stessi siano ancora disponibili o siano stati utilizzati diversamente”. A dirlo è il Coordinatore di Fratelli d’Italia del Cilento Nord che spiega che “in questi giorni abbiamo ricevuto lamentele da diverse attività ricadenti nel Comune di San Mauro Cilento, per la mancata ripartizione dei fondi stanziati dal DPCM 24 Settembre 2020, “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), sembra infatti che i fondi siano arrivati al Comune di San Mauro Cilento, ma l’ente suddetto non ha provveduto a pubblicare alcun Bando per far accedere le attività economiche locali alla ripartizione di questi fondi che rappresentano una opportunità di notevole importanza, soprattutto, alla luce degli ultimi anni in cui l’Italia e il mondo intero sono stati travolti da una crisi economica devastante derivante dall’emergenza Covid e dagli aumenti causati dal conflitto bellico Ucraino.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia