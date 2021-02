Fondazione medica salernitana, 50mila euro per il sostegno economico

di Erika Noschese

Circa 50mila euro: a tanto ammonta la cifra che l’amministrazione comunale di Salerno stanzierà per la fondazione Medica salernitana, su apposito capitolo del Bilancio 2021. La giunta comunale ha infatti approvato la determina per il sostegno economico delle attività che la Fondazione “Scuola Medica Salernitana” andrà a svolgere nell’ anno 2021 per la gestione dei siti museali “Roberto Papi”, e “Giardino della Minerva” e del “Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana”, ad essa affidati, come da Convenzione sottoscritta lo scorso 3 settembre 2019.

