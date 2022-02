Fognature, proseguono i lavori

Sembra incredibile dover esultare per l’avanzamento dei lavori di collettamento fognario. Ma tant’è. A Nocera Inferiore si sono infatti completati i lavori del primo lotto della sistemazione delle fognature. “Un lavoro lungo paziente e difficile, per il quale non abbiamo mai mollato in questi anni e che finalmente si realizza. Quando parliamo di ambiente, di disinquinamento, di Sarno pulito, parliamo anche di questo. Non dimentichiamolo”, fanno sapere dall’amministrazione comunale nocerina. Di seguito, riportiamo lo schema dei finanziamenti ottenuti, dal Comune per i tre lotti di lavoro. 1 Lotto, in esecuzione, € 1.580.000, al netto ribasso, eseguito ad oggi circa il 50% (€ 790.000); 2 Lotto completamento, 1.016.000, al netto ribasso, è alla firma il decreto da parte della Regione Campania, ente finanziatore; 3 Lotto, zona industriale Fosso Imperatore- Fiano, € 7.360.000, già finanziato con fondi europei-nazionali, gara appalto da espletare entro estate prossima.

