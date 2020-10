Focolaio Nocerina, ci sono quindici positivi

di Filippo Attianese

Un vero e proprio focolaio che rischia di costringere i molossi ad un lungo stop in campionato. Esplode l’emergenza Covid-19 in casa Nocerina, proprio alla vigilia della trasferta di Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. Nella giornata di mercoledì, al temine dell’allenamento al Novi di Angri, i calciatori molossi si sono sottoposti ad un giro di tamponi dopo l’emergere di sintomi di tipo influenzale tra alcuni elementi della rosa. Il risultato dei test, arrivato ieri, ha messo in evidenza l’esistenza di un vero e proprio cluster all’interno dell’organico molosso. Sono quindici, infatti, i membri del gruppo squadra risultati positivi; ovviamente la società, a protezione della privacy, non ha comunicato pubblicamente i nomi degli interessati, provvedendo invece a segnalare tutto all’Asl di competenza ed alla Lega Nazionale Dilettanti.

