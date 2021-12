Flashmob del Coropop di Ciro Caravano

Neanche il tempo di archiviare un appuntamento che all’orizzonte se ne presenta uno nuovo. Giovedì 23 alle 17 l’Associazione Culturale Astronomia Corale CoroPop, con circa 80 elementi uno degli ensemble più numerosi e attivi della città di Salerno, riscalderà i cuori della città con un flash mob dai balconi di Via Velia. Nel rispetto di tutte le regole vigenti e dell’Ordinanza n.28 (contenente “Disposizioni in materia di feste ed eventi”) di recente emessa dal Governatore Vincenzo De Luca, una selezione di cinquanta elementi del Coro, distribuiti per corda sui poggioli del Palazzo IlluminiAMO (interamente acceso da Nataluna a sostegno dell’iniziativa) rispolvererà i più famosi brani di Natale. Senza l’uso di microfoni, il direttore, il Maestro Ciro Caravano, noto al pubblico come uno dei cantanti e arrangiatore del gruppo vocale Neri per Caso, promette nuovi arrangiamenti a sorpresa, exploit musicali ma anche l’immancabile “Oh Happy Day” Edwin Hawkins a cappella. Da parte del gruppo c’è tutta la voglia di sostenere cantando IlluminiAMO Salerno. Il CoroPop lo farà a modo proprio, come accade dal 2015, ovvero esaltando l’originalità dei motivi e la ricchezza dell’armonia attraverso nuove chiavi di lettura e un pizzico di ironia, che è poi uno dei tratti distintivi di questa esuberante formazione musicale. Al fianco del Direttore Artistico, a guidare la formazione musicale, Taisa Fonseca Demarchi, Presidente dell’Associazione Culturale Astronomia Corale e Juliana Pereira, Coordinatrice del Coro. Nel frattempo, dopo l’asta on line di qualche giorno fa, con la quale la quale Pippo Pelo è riuscito a coinvolgere nell’azione benefica tutta l’Italia (dalla Lombardia alla Sicilia sono andate a ruba le 100 magliette con il logo di IlluminiAMO realizzate dagli amici di Op2Gadget) proseguono le donazioni che serviranno per offrire, insieme alla generosità degli sponsor, il cenone del 24 e il pranzo del 25 ai piccoli pazienti oncologici dell’Ospedale Pausilipon di Napoli e alle loro famiglie.

