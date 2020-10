Flash mob di ballerini, musicisti e teatranti davanti al Verdi. Salta la protesta al Delle Arti

Anche gli operatori dello spettacolo si stanno organizzando per mettere in atto una protesta pacifica per manifestare il loro disappunto contro la decisione del governo di chiudere cinema e teatri. Una protesta che si terrà nella mattinata di venerdì in tutte le piazze d’Italia e che a Salerno dovrebbe tenersi davanti al Teatro Verdi. Un vero e proprio flash mob che dovrebbe vedere tra i primi a partecipare gli orchestrali del Massimo Cittadino, ma anche altri musicisti e poi le scuole di danza di Salerno e della provincia.

