FitWeb: lezioni per tutti per crescere con pane e sport

di Giuseppina Capobianco, Vittoria Lamberti, Chiara Monaco, Giulia Noschese

FitWeb – the Fitness Network non è un semplice studio, ma un’idea, un progetto un qualcosa che và ed andrà oltre. Allenarsi dove si vuole seguendo le lezioni, rassodare e tonificare seguendo i loro workout basati sul corpo libero e con i piccoli attrezzi, tutto questo ed altro ancora è la fitness boutique Fitweb, che da marzo 2020, offre ai suoi iscritti allenamenti all’avanguardia basandosi sul principio che l’attività motoria aiuti non solo l’aspetto estetico, ma anche quello funzionale. Chi siete e dove vi trovate? “Siamo Massimiliano e Oreste fondatori di Fitweb, lavoriamo nel mondo del fitness da ormai 20 anni dopo aver ricevuto la laurea in scienze motorie. Abbiamo ideato Fitweb pensando a un vero e proprio fitness network, una community che metta in relazione professionisti e utenti del nostro settore. La nostra sede è Via Generale Armando Diaz,12. Il nostro staff cresce ogni giorno accogliendo esperti di questo mestiere di tutti i generi(Pilates,Yoga,functional training, bodybuilding, mental coach e nutrizionisti) in vista di offrire un servizio sempre più completo e soddisfacente”. Perché avete deciso di fondare Fitweb? “Abbiamo maturato esperienza anche in altri centri fitness di nostra gestione giungendo alla conclusione che per arrivare a risultati concreti bisogna svolgere un percorso più mirato, in strutture adeguate per un fitness a 360 gradi”. Per i vostri iscritti con patologie fisiche, offrite servizi di training particolari? “Avendo un background in ambito riabilitativo posturale offriamo la possibilità di allenarsi a persone con problematiche alla colonna vertebrale o altri distretti muscolo-articolari”. Oggigiorno stiamo vivendo una situazione difficile che sta penalizzando tutti i settori lavorativi, come state affrontando questa condizione di disagio? “Per garantire la qualità dei nostri servizi e la sicurezza degli ambienti abbiamo aggiornato il nostro regolamento basandoci sulle normative covid vigenti. È obbligatorio mostrare il Green Pass valido per accedere allo studio, non è consentito l’accesso a chi presenta sintomi influenzali, è obbligatorio indossare una mascherina all’interno dello studio nei momenti diversi dall’allenamento ed infine è obbligatorio sanificare le mani con acqua e sapone o usare gel a base alcolica. Inoltre, in caso di necessità, dato il momento di emergenza garantiamo la continuità di servizio tramite sessioni Online”.

