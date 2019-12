Fisco, stop 300mila cartelle per Natale. Niente notifiche fino al 6 gennaio

Cartelle del fisco “congelate” durante le festività natalizie. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha infatti sospeso l’attività di notifica degli atti dal 24 dicembre al 6 gennaio per evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno. Nelle due settimane tra Natale e l’Epifania era previsto l’invio di circa 322 mila atti che resteranno sospesi ad eccezione di quelli inderogabili (circa 17 mila) che dovranno essere comunque notificati, in buona parte tramite posta elettronica certificata.

