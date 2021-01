Fisciano, minoranza pronta a scegliere il candidato sindaco che sfiderà Sessa

di Vincenzo Pecoraro

E’ in programma domani una video conferenza della minoranza per definire programma elettorale e candidato a sindaco per le prossime amministrative a Fisciano, in programma nella primavera 2021. Gaetanno Barra, Vincenzo Santoro e Giovannino Gioia della lista Cambia Fisciano, consiglieri comunali nel centro della Valle dell’Irno, si confronteranno per far un bilancio dell’attività politica, ma soprattutto per organizzarsi in vista delle prossime amministrative. In primis lanceranno un appello agli altri due consiglieri di minoranza Antonio D’Andrea e Milena Ricciardi, per presentarsi uniti e compatti alla prossima competizione elettorale per cercare di sconfiggere l’attuale maggioranza guidata dal sindaco Vincenzo Sessa.

