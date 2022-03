Fipav Campania e Scuola: importante protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso”

di Monica De Santis

Il Salone Morelli del Comune di Amalfi, ha fatto da cornice all’accordo suggellato nei giorni scorsi dall’Istituto Comprensivo Gerardo Sasso e Fipav Campania, in merito al programma pedagogico -sportivo della Fipav Campania. Un accordo siglato alla presenza degli assessori del Comune di Amalfi Francesco De Riso, Francesca Gargano e Ilaria Cuomo che hanno fatto gli onori di casa, il consigliere regionale Luigi Senatore, il presidente Territoriale di Salerno Massimo Pessolano e la dirigente scolastica Rosa Viscardi. Insieme hanno firmato il protocollo che unirà per il prossimo triennio la FIPAV e la scuola amalfitana. La Società Asd Intramontes, rappresentata dal tecnico Bonaventura Costabile, sarà il referente territoriale del progetto. Erano presenti anche la professor Criscuolo dell’IC Sasso e la vice presidente del CT Salerno Del Vecchio. “Ringrazio la dirigente scolastica Viscardi per aver scelto il volley e la Fipav Campania – spiega il presidente del CT Salerno Massimo Pessolano – e ringrazio la politica locale per aver cementato questo accordo con la loro presenza e il loro fondamentale appoggio. Sarà un accordo triennale dove cresceranno tutti: i ragazzi, la società locale, la federazione regionale. L’Intramontes di Costabile dimostra di essere sempre molto attenta all’aspetto pedagogico del nostro sport. Inoltre la sinergia che qui ad Amalfi c’è tra politica, scuola e sport è un modello da seguire”.

