Fiorillo, Capezzi e Strandberg fuori lista

SALERNO – La Salernitana oggi accoglierà gli ultimi due volti nuovi aporodati in granata durante la rivoluzione di gennaio. I brasiliani Ederson e Maikel infatti sbarcheranno a Salerno per mettersi finalmente a disposizione di Stefano Colantuono. Difficilmente però saranno disponibili per la sfida di lunedì sera contro lo Spezia, che il gruppo sta continuando a preparare al Mary Rosy, ieri con una intensa doppia seduta a cui ha partecipato anche Diego Perotti. Nel frattempo la Salernitana ha comunicato in Lega la lista dei 21 calciatori over che faranno parte del girone di ritorno. Sono stati di fatto esclusi i portieri Fiorillo e Russo, che però potranno rientrare settimana dopo settimana a seconda delle necessità, il difensore Stefan Strandberg ed il centrocampista Leonardo Capezzi. Se per il norvegese questa esclusione era nell’aria, ha destato un pizzico di sorpresa quella del centrocampista, sia per le diverse presenze stagionali sia perchè Schiavone dovrebbe restare fermo per almeno un mese per l’infortunio muscolare subito a Napoli. Anche Capezzi è però reduce da un acciacco e la decisione del club potrebbe essere stata dettata anche da esigenze di carattere tattico. Intanto prosegue a gonfie vele la prevendita per il match di lunedì: ieri sera erano quasi diecimila i biglietti venduti.

