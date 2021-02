“Fino ad ora Salerno ha opposizione che ha lavorato più del sindaco”

Rivendica il merito delle iniziative portate avanti in questi 5 anni il consigliere Dante Santoro, pronto a scendere in campo, in qualità di candidato sindaco per “liberare Salerno”. Nell’ottica di un centrodestra unito la Lega è al lavoro con una serie di incontri con l’Udc e Cambiamo. A che punto è la coalizione? “Potremmo fare un passo che sarebbe storico per la città, offrire un’alternativa che possa competere per vincere, offrire un’alternativa che possa competere per vincere, per dare un governo cittadino diverso, nuovo, efficace come Salerno merita. L’alleanza deve essere tra i partiti di centrodestra ma anche società civile che ho coinvolto già 5 anni fa quando ho candidato circa 90 cittadini, impegnati in politica per la prima volta nella loro vita. Ottimo inizio”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia