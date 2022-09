Finiscono fuori strada con lo scooter Muore il 24enne Francesco D’Arcangelo

di Monica De Santis

Estate nera quella che si sta concludendo in provincia di Salerno. Ancora un’altra giovane vita vittima di un’incidente stradale. Ancora una volta un’intera comunità sotto schok per la perdita di un giovane buono, simpatico, disponibile e sempre allegro. L’ennesima tragedia si è consumata intorno all’una di notte in via Picentia, nel comune di Pontecagnano Faiano. Due ragazzi di 24 anni, a bordo di uno scooter, sono finiti fuori strada, precipitando in un canale di scolo. La vittima si chiamava Francesco D’Arcangelo, per tutti Checco. Entrambi i giovani avevano 24 anni ed erano del posto, ma purtroppo, uno dei due non ce l’ha fatta. Erano troppo gravi le ferite che aveva riportato nell’impatto, violentissimo. Il ragazzo è morto al pronto soccorso, nonostante i soccorritori abbiano provato per oltre un’ora a rianimarlo. Tentativi disperati per cercare di strapparlo alla morte, ma il cuore di Francesco non ha retto ai traumi subiti dal corpo e si è fermato poco dopo. L’altro coetaneo ha riportato soltanto una ferita ad un occhio, oltre ad un evidente stato di schok per quello che è accaduto all’amico. I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri dei carabinieri che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto pare che non siano coinvolti altri veicoli. L’ipotesi più accreditata è che i due giovani abbiano perso il controllo del mezzo e siano per questo motivo finiti fuori strada precipitando poi nel canale di scolo presente lungo il tratto di strada. Francesco era un giovane molto conosciuto tra i suoi coetanei a Pontecagnano. Amante delle due ruote, quando poteva usciva per fare un giro in moto, anche senza avere una meta fissa, ma per il solo gusto di assaporare il vento sulla faccia. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social. Messaggi di amici che ricordano le tante avventure vissute insieme e che non si danno pace per una morte così assurda ed improvvisa. Proprio come il messaggio di Francesco che su Fb scrive: “Potrei scrivere un libro, ma sai che non ne sono capace. Ne abbiamo passate tantissime insieme belle, brutte e soprattutto c’è ne siamo dette di tutti i colori, ma qualcosa ci ha sempre legato!! Fai buon viaggio noi da qui ti cercheremo sempre e tu mi raccomando fai di tutto per farti trovare! Ti voglio bene”. O come l’ex compagno di scuola Ciccio che ricorda: “Mi sei comparso davanti agli occhi quando l’ho saputo. Abbiamo condiviso un anno in classe insieme al serale. Ho bellissimi ricordi di te, di un periodo felice. Mi dispiace un sacco Francè, non ci capisco niente più”. Cordoglio anche da parte del sindaco di Pontecagnano Faiano che ha inviato un messaggio di vicinanza, alla famiglia del ragazzo, da parte di tutta la comunità.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia