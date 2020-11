Fine settimana da record nero: contagi in aumento nel salernitano

Aumentano i casi di Coronavirus in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, il sindaco di Fisciano ha annunciato nove nuove positività al Coronavirus. Si tratta di una donna residente alla frazione Carpineto, già in isolamento da giorni per contatti avuti con una persona risultata positiva; tre donne residenti a Penta, di cui una a casa da giorni per sintomi sospetti; due cittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti alla frazione Soccorso; un concittadino, appartenente ad un nucleo familiare di un caso positivo riscontato già nei giorni scorsi e residente alla frazione Gaiano; un concittadino residente a Fisciano capoluogo; un cittadino residente alla frazione Lancusi. “Tutti sono in isolamento presso il proprio domicilio, congiuntamente alle loro famiglie, in quanto non presentano particolari problemi di salute.

