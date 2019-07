«Finanziare le attività dei Forum», la proposta del consigliere Guzzo (Psi)

di Erika Noschese

Finanziare le attività dei Forum dei Giovani: è questa, in sintesi, una delle proposte avanzate dal consigliere provinciale del Psi Giovanni Guzzo nel corso dell’assemblea del coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, tenutasi ieri presso Palazzo Sant’Agostino. Il consigliere socialista ha infatti la delega al Forum e alle Politiche Giovanili e nel corso dell’incontro da lui presieduto ha annunciato ai partecipanti che a breve presenterà una mozione – che sarà scritta con l’aiuto dei vari presidenti dei forum salernitani – da presentare in consiglio provinciale per chiedere al governo centrale – e dunque al ministero delle Politiche Giovanili – e alla Regione Campania di finanziare, a livello nazionale, le attività che svolgono i Forum dei Giovani. Nel corso dell’incontro, tra le altre cose, ampio spazio è stato dedicato alle iniziative messe in campo, a quelle da realizzare ma, soprattutto, a progetto per l’Erasmus+, con la Provincia che sarà soggetto capofila. «Il ruolo della Provincia è quello di accompagnare, aiutare, sostenere ma anche incentivare la nascita di nuovi Forum su tutto il territorio salernitano», ha dichiarato Guzzo che ieri ha dato il suo personale benvenuto ai ragazzi del forum di San Gregorio Magno, nato da poco. Tra le altre cose, il consigliere provinciale del Psi ha proposto a presidenti e delegati presenti di presentare un progetto unico per partecipare al bando della Regione Campania dedicato proprio al finanziamento dei forum locali.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia