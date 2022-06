Finalmente Piazza della Repubblica oggi sarà restituita alla cittadinanza

Si svolgerà oggi la manifestazione per celebrare la Festa della Repubblica. Alle ore 11 una corona sarà deposta dalla sindaca Cecilia Francese ai piedi del monumento del Milite Ignoto presente nella rinnovata Piazza Della Repubblica, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Sarà l’occasione per l’amministrazione comunale di riconsegnare ufficialmente questo simbolo storico della città di Battipaglia ai cittadini. Piazza Della Repubblica è stata interessata, in questi mesi, da interventi di ripristino e restyling che l’hanno resa così fruibile alla cittadinanza. «E’ con orgoglio che restituiamo alla città questo luogo importante per la comunità – afferma la sindaca Cecilia Francese -. Tutti sanno quanto io tenga a Piazza Della Repubblica ed era per me doveroso riportarla al vecchio splendore. Si tratta della memoria della nostra città e non poteva restare confinata in una condizione di impossibilità di essere vissuta fino in fondo. L’occasione è la Festa della Repubblica in cui ci ritroveremo per ricordare l’impegno e il sacrificio che è stato messo in campo da uomini e donne per donarci la libertà di cui godiamo oggi». La parte centrale della Piazza che ospita il monumento dedicato al Milite Ignoto è stata volutamene lasciata come anticamente è stata costruita. La zona è stata liberata da strutture superflue per mettere in primo piano la statua. I marmi e il cordolo della siepe sono stati lasciati intatti. «La memoria è anche un luogo – dice ancora la sindaca di Battipaglia -, e in questo luogo abbiamo conservato tutta la storia della nostra città».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia