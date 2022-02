“Finalmente abbiamo visto una bella squadra, meritavamo di più”

di Federica Agosto

Il freddo e la pioggia, che ieri si sono abbattuti sulla città di Salerno, non hanno fermato i sostenitori della Salernitana, che in serata si sono ritrovati allo stadio Arechi per la sfida contro lo Spezia. Tutti molto carichi e pronti a sostenere l’undici di mister Colantuono. Tutti carichi abbiamo detto, merito anche del neo presidente e del nuovo direttore sportivo che hanno ridato fiducia all’intera tifoseria che ora sogna di poter rimanere in serie A…

“Finalmente abbiamo un direttore sportivo che ha portato a Salerno giocatori adatti per un campionato di serie A, rispetto alla rosa che avevamo fino a poche settimane fa. – commenta il signor Orazio Pirozzi – I nuovi acquisti sono tutti elementi molto validi e che sicuramente possono ben figurare in questa seconda parte di campionato. La partita è stata combattuta. Abbiamo giocato bene, la squadra adesso si sta amalgamando e si sapeva che non sarebbe stato facile conquistare la vittoria da subito. Comunque, già il fatto che non siamo usciti sconfitti è un primo segnale positivo. Un piccolo segnale di speranza, ora dobbiamo aspettare che il gruppo si consolidi per poter ottenere risultati importanti e risalire la classifica”.

E i nuovi acquisti fatti dalla società granata, ben 12 nelle ultime due settimane, sono l’argomento principale di questa prima uscita della nuova Salernitana, quella con una rosa finalmente molto più completa, quella dell’era Iervolino, proprio come spiega il signor Antonio Ventre… “Erano degli innesti necessari, per tentare di rimanere in serie A. Di certo non si poteva continuare ad assistere allo spettacolo che ci è stato offerto fino a poche settimane fa. Uno spettacolo sicuramente non degno della storia della Salernitana. Speriamo – prosegue ancora il signor Antonio Ventre – che siano acquisti indovinati e che possano davvero dare un ottimo contributo per la salvezza. Perchè non bisogna dimenticare che l’obiettivo deve essere questo: rimanere in A. Noi tifosi ci crediamo, crediamo davvero che la Salernitana si possa salvare e rimanere nella massima serie. Ed è per questo che continuiamo a venire allo stadio e a sostenere i nostri giocatori. Certo da questa gara contro lo Spezia, mi sarei aspettato i tre punti, purtroppo non è stato così, siamo anche stati penalizzati per certi versi. La Salernitana ha lottato, questo bisogna dirlo, forse c’è bisogno ancora di qualche piccola rifinitura, il gruppo deve ancora integrarsi bene. Comunque va bene così, anche un punto, va bene per iniziare. Speriamo di fare molto meglio a Genova”.

Ed anche se alla fine la Salernitana non è riuscita a portare a casa i tre punti, come tutti i tifosi speravano, ha comunque convinto. La prova dell’undici granata questa volta non ha deluso i supporter, come spiega il signor Antonio Bove… “Finalmente abbiamo giocato a calcio. Sembra strano da dirsi, ma dopo le gare passate vedere finalmente in campo una squadra competitiva è una cosa che ha fatto davvero piacere a tutti. Siamo riusciti a tenere palla, a fare diversi passaggi anche nella metà campo dei nostri avversari. Forse l’arbitro non è stato sempre dalla nostra parte, ma anche questo è il calcio. Abbiamo giocato, questa volta davvero la partita è stata giocata dalla squadra fino alla fine. Si vedeva che i nostri hanno lottato per la vittoria, che purtroppo non è arrivata. Va bene il pareggio, anche se la vittoria era quello che ci serviva per iniziare la scalata verso la salvezza”. Il signor Bove poi si concentra sui nuovi acquisti fatti dalla nuova proprietà… “Non mi sono dispiaciuti. Verdi l’ho visto bene in campo, ha tirato due punizioni niente male. Ho visto, invece, Fazio un po’ spaesato, mi aspettavo qualcosa in più da lui, ma credo che ovviamente è una questione di tempo, insomma è la prima volta che giocano insieme in una gara ufficiale e forse c’è bisogno ancora di tempo per trovare quell’intesa che faccia poi funzionare tutto. Vediamo quello che succederà nella sfida in terra ligure”.

Sulla prova della Salernitana, sembrano essere tutti concordi i tifosi, questa volta i granata hanno davvero giocato molto, ma molto meglio. Lo pensa anche il signor Carlo Arriu che spiega, al termine della gara che… “Questa volta, a differenza delle altre partite abbiamo visto un buon calcio. Era dalla passata stagione che non capitava di vedere una squadra così combattiva. L’arbitro ci ha punito severamente, perchè credo che non tutti e due i rigori concessi ai nostri avversari siano stati davvero leciti. Nel secondo tempo, comunque in campo c’era solo la Salernitana, i nostri ragazzi si sono impegnati al massimo per cercare di portare a casa i tre punti. Purtroppo non si sono riusciti, ma credo che siamo sulla buona strada e che alla fine a Genova possiamo davvero giocarcela alla grande e tentare di fare il colpaccio. Noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, ora con questa nuova proprietà, siamo fiduciosi. L’obiettivo resta sempre lo stesso la salvezza, rimanere in serie A. Se lo merita la Salernitana, se lo merita la nostra città e, credo che lo meritiamo anche e soprattutto noi tifosi, che siamo sempre presenti”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia