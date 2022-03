Figliolia: “L’Ostello centro di accoglienza per i profughi? Buona idea”

di Monica De Santis

“L’Ostello Ave Gratia Plena come centro di accoglienza per i profughi ucraini sarebbe un’ottima idea. Bisogna solo capire la fattibilità”. A dirlo è la consigliera comunale Barbara Figliolia, presidente della commissione Politiche Sociali del Comune di Salerno. “Ieri mattina – prosegue – mi sono sentita con la consigliera Antonia Willburger che è stata contattata da chi gestiva prima l’Ostello. Abbiamo saputo che la struttura è dotata già di 100 letti e materassi. Ci sono i bagni, va solamente pulita e riattivate le utenze. Questa è una prima buona notizia. Ora però dobbiamo parlarne con l’assessore De Roberto e con il sindaco per vedere se è fattibile, dare momentaneamente in affidamento la struttura o a Padre Ivan, oppure alla Caritas o anche a chi la gestiva prima per accogliere i profughi ucraini. Inoltre nella struttura c’è spazio sufficiente anche per allestire una mensa, quindi sarebbe l’ideale”. La Figliolia fa sapere che già domani, insieme alla Willburger, parlerà con la De Roberto e con il sindaco. La struttura di via Dei Canali lo ricordiamo è chiusa da novembre in attesa di un nuovo affidamento. Il bando è ancora in via di definizione e sicuramente passeranno almeno altre due se non tre settimane prima della pubblicazione. A questo punto, come già scritto ieri, si potrebbe sospendere il tutto e affidare la struttura per l’emergenza che in questo momento si sta vivendo a Salerno come in altre città d’Italia e d’Europa

