Fiere ed eventi, la protesta silenziosa

di Monica De Santis

Un gabezo posto simbolicamente in piazza Amendola, questa mattina, proprio come in tantissime altre piazze d’Italia per protestare contro tutte le scelte fatte dal Governo e dalle Regioni dall’inizio di questa pandemia. A mettere in piedi la protesta è stata l’Unione Nazionale O r g a n i z z a t o r i Eventi e l’Associazione Fieristica Italiana. La manifestazione è stata messa in atto per ricordare alle Istituzioni che c’è un mondo fermo, sospeso dal mese di marzo. Una protesta silenziosa a seguito dell’ingiustizia che ha consentito, seppur in modo limitato, il commercio al chiuso, e lo ha proibito all’aperto, uccidendo, così di fatto, artigianato e tipicità del nostro Paese.

