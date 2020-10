Ficarra: “Il 92% delle persone si è adeguato alle nuove ordinanze”

“Salerno e provincia stanno rispondendo bene alle ultime misure imposte a livello regionale. Se dovessi quantificare, dal fatto che io stesso vado in giro per verificare il rispetto delle ordinanze, devo dire che il 92-93% delle persone si adegua. Ma, su una provincia di un milione di abitanti, c’è un 7-8% di persone che sono ancora tante. E, perciò, siamo costretti ancora a fare le contravvenzioni per il mancato rispetto dell’uso della mascherina, per i locali che non fanno rispettare le distanze all’interno”. A dirlo, è il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, commentando il bilancio dei controlli svolti nell’ambito di un’attività che coinvolge polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizie municipali. In particolare, nel fine settimana scorso, nel Salernitano, sono state sanzionate 62 persone che non indossavano la mascherina e sono stati multati nove esercizi commerciali. In totale, sono state identificate 1.678 persone, sono stati controllati 337 esercizi commerciali e sono stati elevati 30 verbali per violazioni al Codice della Strada. A questi, si aggiungono undici denunce di altrettanti parcheggiatori abusivi, persone raggiunte da Daspo urbano, per resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. Ficarra assicura che “l’impegno sarà quello di intensificare, sempre di piu’, la presenza, ma facendo, al contempo, un’opera di sensibilizzazione, di convincimento nei confronti delle persone perchè è difficile che, in ogni piazza e in ogni posto dove si verificano assembramenti, ci possano stare carabinieri e poliziotti per dissuadere la gente dal fare gli assembramenti”. Nel frattempo, “abbiamo il compito importante del soccorso pubblico, della prevenzione, del controllo del territorio, dell’emergenza”, osserva il questore. Negli ultimi giorni, a Salerno, si e’ registrato qualche episodio di aggressione ai danni di autobus di linea. “Sono due o tre che saltano all’occhio – spiega Ficarra – di questi tempi, è bene che si inizi a parlare di sicurezza passiva. Le società devono fare il possibile, così come accade in tante città italiane, perchè il posto del conducente sia isolato e chiuso. Noi, intanto, siamo pronti a intervenire subito”. Non c’è da far rispettare solo le misure anti-contagio. La Squadra mobile ha arrestato due pregiudicati per spaccio di droga. In un caso, un salernitano di 48 anni è stato trovato in possesso di oltre 90 grammi di eroina e di 2 grammi e mezzo di cocaina; nell’altro, un 20enne è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di crack. “Il bilancio delle attivita’ è positivo – evidenzia il questore – per via del coronavirus, registriamo una diminuzione dei reati in strada e di quelli contro il patrimonio, ma un aumento dei reati consumati per via telematica, come le truffe agli anziani perche’ si sta un po’ meno per strada e si agisce di piu’ nell’ombra”. Da qui, l’invito alle persone a “stare molto attente, tenere gli occhi aperti e avvisare il 112 o il 113”. Intanto ieri gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due giovani per detenzione di stupefacenti. Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno, alle ore quattro circa di questa mattina nella zona del Trincerone Ferroviario del centro cittadino, hanno notato un’autovettura con due persone a bordo. Alla vista della “pantera” della Polizia, il conducente dell’auto ha operato una manovra sospetta e frettolosamente si è allontanato come per sottrarsi al controllo delle Forze dell’Ordine. Ne è derivato un inseguimento per le strade del centro, finito in via Michele Conforti, dove l’autovettura inseguita, che intanto ad alta velocità aveva provato a seminare i poliziotti, è stata bloccata. A bordo dell’autovettura, due giovanissimi salernitani: G. G., ventenne, alla guida, e S. R., ventunenne, passeggero. Nelle prime fasi del controllo, il ventunenne, spintonando uno dei poliziotti, ha provato la fuga ma è stato immediatamente bloccato. Indosso a ciascuno dei giovani ,gli agenti delle Volanti hanno trovato droga, trentacinque grammi circa in tutto tra cocaina, hashish e marijuana, già suddivisa in dosi. I due giovanissimi salernitani sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Il ventunenne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

