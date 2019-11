Fiamme in abitazione, muore anziana nel Cilento

Una donna di 87 anni e’ morta a Trentinara a causa di un incendio divampato nella sua abitazione che ha provocato ferite anche al marito. Le fiamme sarebbero partite da una stufa a legno e si sarebbero propagate al resto della casa. Per l’anziana non c’e’ stato nulla da fare mentre il marito e’ stato trasportato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

