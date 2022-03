Fiaccole accese a Baronissi e Pellezzano

di Monica De Santis

Baronissi è scesa in piazza per la Pace. Un’intera comunità unita per dire no alla guerra in Ucraina e no a tutte le guerre. Grande successo per la fiaccolata, che è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Baronissi e che ha visto, come abbiamo detto, la commossa e numerosa partecipazione degli amministratori, della comunità Ucraina insieme alle scuole della cittadina della Valle dell’Irno, alle parrocchie e alle associazioni del territorio.

Presenti decine di bimbi con una grande bandiera ucraina al grido di “pace, pace”. Dopo l’appello alla solidarietà e alla pace del sindaco Gianfranco Valiante, commovente la lettura della poesia di Gianni Rodari da parte della piccola bimba ucraina Alicia. A seguire l’inno all’uguaglianza “Imagine” cantato dal consigliere comunale Giuseppe Pasquile e la testimonianza della delegazione Ucraina che ha condiviso momenti di grande emozione, raccontando quello che si sta vivendo in questo momento nel loro paese. Intanto oggi, sempre a Baronissi sarà ospita un’altra importante iniziativa di solidarietà, ovvero la “Spesa Sospesa per l’Ucraina”, promossa da Coldiretti. L’appuntamento è dalle ore 9 di oggi, sabato 5 marzo al Mercato Campagna Amica in Villa Comunale.

Per tutti i cittadini vi è la possibilità di fare offerte per acquistare prodotti nel mercato contadino di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

No alla guerra e alla violenza sulle donne

Grande partecipazione ieri sera a Pellezzano alla fiaccolata in ricordo di Anna Borsa, la giovane 30enne uccisa dall’ex fidanzato, contro la violenza sulle donne, abbinata ad una marcia per la pace a sostegno del popolo ucraino. “Un’iniziativa questa – ha sottolineato il Sindaco di Pellezzano dottor Francesco Morra – che l’Ente ha fortemente voluto, insieme con la Commissione Pari Opportunità, le Parrocchie del territorio e l’intera Cittadinanza.

Ringrazio tutti i parroci del comprensorio che hanno partecipato alla nostra manifestazione e quanti hanno sentito forte lo spirito di solidarietà sia verso la famiglia di Anna Borsa, che sta vivendo un dramma insensato, sia per manifestare contro la folle ed ingiustificata aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia”. La fiaccolata è partita da Palazzo di Città, dove è stata recitata una preghiera per la famiglia di Anna Borsa (di cui oggi si celebreranno i funerali) e per la Pace in Ucraina ed è proseguita per le strade del paese giungendo alla fine nella Chiesa di Sant’Anna e San Clemente a Pizzolano, dove è stata celebrata una Santa Messa dal parroco don Luigi Savino.

Alla manifestazione hanno partecipato tante persone e tanti bambini, presente anche Anna Petrone, Consigliere di Parità della Provincia di Salerno.

