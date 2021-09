Fiab Salerno aderisce al “Bike To Work”, incontro oggi con i candidati a Sindaco

Sarà l’hashtag #SCEGLILABICI a caratterizzare quest’anno le centinaia di iniziative sulle due ruote messe in campo da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per celebrare la ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità (SEM), in programma da oggi al 22 settembre. Il tema centrale scelto dalla Commissione Europea per la SEM 2021 è Safe and Healthy with Sustainable Mobility, che FIAB ha declinato in Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici! Chi si muove in bicicletta, infatti, predilige la sostenibilità e sceglie un mezzo di trasporto che, nei brevi tragitti, è la più valida alternativa ai mezzi motorizzati e contribuisce ad alleggerire il traffico e a ridurre l’inquinamento. La bicicletta, inoltre, mette le persone e la loro salute al centro delle città in cui viviamo. Le iniziative proposte da FIAB tra il 16 e il 22 settembre in tutta Italia rappresentano, come ogni anno, un invito ad Amministrazioni Pubbliche, Enti, Aziende, Associazioni e cittadini a porre un’attenzione sempre maggiore al tema della mobilità sostenibile, anche attraverso un’attenta pianificazione dei sistemi di mobilità che, grazie a infrastrutture dedicate, siano in grado di garantire sicurezza a biciclette e pedoni. Venerdì 17 settembre, in particolare, FIAB propone per l’ottavo anno la Giornata Nazionale Bike To Work: un giorno in cui tutti sono invitati a provare (almeno una volta) a percorrere in bicicletta il tragitto casa-lavoro, per rendersi conto quanto questa scelta possa facilmente diventare un’abitudine quotidiana a beneficio della propria salute e a tutela dell’ambiente. La Settimana Europea della Mobilità in Biciletta promossa da FIAB ha ricevuto il patrocinio di: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di cui FIAB è quotidiano interlocutore, ANCI-Associazione Nazionale Comuni d’Italia, Confindustria Ancma e Euromobility. FIAB Salerno anche quest’anno aderirà all’importante manifestazione con il seguente programma: oggi, dalle 18,30-20,30 Fiab Salerno incontra i candidati a Sindaco di Salerno – Sarà l’occasione per proporre visioni, progetti, iniziative centrate sull’uso della bicicletta in città e per ascoltare dai candidati Sindaco quali interventi sono previsti per favorire e sviluppare l’uso della bicicletta a Salerno. Venedì, Giornata Nazionale del Bike to Work – Scatta una foto del tuo Bike to Work e inviala a Fiab Salerno per poterla pubblicare sui social media dell’associazione. In serata – ore 19,00 – incontro/dibattito sull’uso della bicicletta per motivi di lavoro a Salerno con tre testimonianze per scoprire i vantaggi e le difficoltà di muoversi in bicicletta in città. Sabato, ore 18,00 Disegniamo il Biciplan in bicicletta! – Giro della città in bicicletta per disegnare con l’uso di App specifiche le principali strade da rendere ciclabili. L‘incontro con i candidati a Sindaco si terrà presso il Caffè Letterario Libramente – Via Francesco Paolo Volpe, 34 – Salerno – E’ prevista la diretta Facebook. L’incontro sul BiKe To Work si terrà presso la Lega Navale – Piazza della Concordia

