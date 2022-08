Festa per il Tiger Village di Giuseppe Russo

di Anna Villani

È stato inaugurato sabato sera il villaggio Tiger fortemente voluto dal Mister Giuseppe Russo nome noto nello sport angrese. Un’area su suolo comunale attrezzata e ben studiata per le attività sportive, con un’offerta che calamiterà sia grandi che bambini. Intrattenimento che diventa sport, movimento, salute. Il progetto è stato curato personalmente da Russo per favorire la diffusione e l’uso di discipline sportive nella popolazione angrese.

Non ci sono limiti d’età, adulti, anziani, bimbi, chiunque è benvenuto per l’esercizio della pratica sportiva. Dall’amministrazione comunale – attraverso l’assessore all’attuazione del programma Angela Maria Malafronte – si fa sapere che “il progetto, presentato dal Mister Giuseppe Russo come partecipazione all’avviso pubblico, rispecchia in toto la volontà di questa Amministrazione di sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di aree, strutture ed impianti sportivi, così da ottenere la fornitura di un servizio di pubblico interesse ed utilità, oltre ad un risparmio per l’ente relativamente ai costi derivanti dalle attività di custodia, vigilanza e manutenzione”. L’inaugurazione è stata nel segno dell’originalità con uno spettacolo attraente per grandi e piccoli : trampolieri, mangiafuoco, artisti e trasformisti, personaggi ispirati a film e cartoon.

Ma il tocco della serata era tutto all’ingresso tra un Minnie ed altri personaggi a fare l’accoglienza c’erano bandiere di varie nazioni sventolanti intorno all’area. Del resto che “lo sport unisce” è stato proprio uno degli slogan usati da Russo per aprire i battenti di questo sogno. Un messaggio di pace in un momento drammatico come quello attuale, inaugurare il nuovo che avanza senza dimenticare le vicissitudini europee. Un tratto perfettamente in linea con Russo noto come persona sensibile e di grande impegno sociale. Per vent’anni ha prestato il suo volto a Gesù nelle manifestazioni religiose e poi per il Palio storico. I lunghi capelli lo caratterizzano da sempre rendendolo unico. Per questo progetto “Tiger Village” Russo ha in mente pure ospiti famosi legati al mondo della competizione sportiva che cominceranno a sfilare dal prossimo fine settimana. Ma pure iniziative natalizie ed eventi sempre aperti al pubblico. L’area in questione è in via Alveo Sant’Alfonso ad Angri, facilmente raggiungibile dal centro di Angri o da via Adriana, quasi un punto di fermo obbligato per chi sale verso la pedemontana per raggiungere il Chianiello o fermarsi un poco prima, magari per una camminata veloce o una passeggiata nel verde. Un punto altamente frequentato di buon mattino e a sera tardi per chi vuole tenersi in forma, correndo, da soli o in compagnia di amici. Le strutture mobili in legno e metallo installate, con pavimentazione differenziata a seconda dell’età, dividono il fondo in più aree: un’area cardio, gabbie e moduli per il corpo libero, un castello gioco sport destinato ai bambini, piattaforme per lo svolgimento di attività di ginnastica dolce, yoga e pilates, spogliatoi e servizi igienici. Chi ama lo sport e intende tenersi in forma ad Angri d’ora in avanti avrà una gran bella opportunità: usufruire delle attrezzature che l’associazione Tiger ha installato a proprie spese così come previsto dal bando comunale. “Siamo molto soddisfatti, finalmente è pronto questo progetto pubblico di salute, sport e aggregazione per tutti i cittadini, che potranno usufruire gratuitamente dell’area e decidere poi quali corsi seguire a seconda della programmazione dell’Associazione Tiger e dei suoi preparatissimi istruttori qualificati. Una proposta innovativa e a zero impatto sull’ambiente che siamo sicuri troverà riscontro nei tanti cittadini che amano lo sport o semplicemente tenersi in forma, che è poi la chiave del benessere psicofisico di ognuno di noi” ha dichiarato l’assessore all’ambiente e al patrimonio Maria Immacolata D’Aniello. Invito tutti i cittadini, soprattutto le famiglie, a recarsi in via Alveo Sant’Alfonso per visitare il “Tiger Village” e usufruire di questa sana e bella opportunità!”

