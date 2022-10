Festa nonni: Bicchielli, sodalizio generazioni da preservare

“Ogni ricordo della mia infanzia e’ inestricabilmente legato a mia nonna, con la quale sono cresciuto, alla quale devo ogni piccolo passo che mi ha portato ad essere la persona che sono oggi. E’ con questa immagine di noi due assieme che mi piace celebrare questa festa.” Commenta cosi’ la foto pubblicata sul suo profilo Facebook, il neo eletto deputato, nel collegio uninominale di Salerno per il centrodestra, Pino Bicchielli. “Il legame fra Nonni e nipoti e’ piu’ di un vincolo affettivo: e’ un sodalizio generazionale su cui si basa la sopravvivenza delle tradizioni culturali, dei valori e dei principi su cui si basa la nostra societa’. Un patrimonio da preservare.” “E un tema da mettere al centro del prossimo governo. Il ruolo dei Nonni infatti non e’ circoscrivibile al solo ambito familiare, ma all’intero sistema socioeconomico. In Italia i Nonni contribuiscono con oltre 38,2 miliardi ai bilanci delle famiglie, secondo i dati del Centro studi Senior Italia FederAnziani, e circa 12 milioni sostengono il peso di attivita’ di cura della famiglia, contribuendo alla conciliazione dei tempi lavorativi dei genitori. Ma sono anche le fasce piu’ colpite dal Covid-19, dai rincari e dalle inefficienze del welfare.” “Il primo impegno che intendo mantenere in Parlamento e’ la presentazione di una riforma per un welfare piu’ attento alle reali esigenze delle famiglie, per un mercato del lavoro piu’ inclusivo e aperto anche al contributo di giovani, donne e over 50 e per ridare dignita’ ad ogni lavoro.” conclude Bicchielli.

