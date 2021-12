“Festa dell’albero”, i bambini della Barra piantano un ulivo alla Lanzalone

di Monica De Santis

Si è svolta ieri mattina presso il plesso Lanzalone appartenente all’Istituto Comprensivo “Gennaro Barra” diretto da Renata Florimonte, la “Festa dell’albero”, Legambiente “Orizzonti Salerno” in collaborazione con ARCI Comitato Provinciale di Salerno e con il patrocinio del Comune di Salerno.

Il circolo Legambiente di Salerno da anni è impegnato a sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulle scelte legate alla sostenibilità ambientale, quest’anno ha inteso attivare un ciclo di eventi dislocati in diverse zone della città che aprano il dialogo con il mondo dell’arte e della cultura per realizzare eventi capaci di rafforzare il messaggio ambientalista.

Da qui l’organizzazione dell’evento di ieri mattina ce ha visto la partecipazione degli alunni della classe quinta A della scuola primaria dell’Istituto Barra che si sono adoperati nellala piantumazione di un albero, che diventerà bene comune per l’intera comunità scolastica. “Un’autentica esperienza di educazione alla sostenibilità ambientale” scrive sulla pagina della scuola la dirigente scolastica. Ed infatti è stata per tutti i piccoli protagonisti davvero una belle esperienza.

Tutti insieme si sono preoccupati di ripulire le aiuole che circondano la corte dell’Istituto Lanzalone, poi guidati dai responsabili di Legambiante hanno individuato il posto giusto dove iniziare a scavare il buco dove piantare l’alberello di ulivo, donato dagli organizzatori dell’evento.

I piccoli protagonisti, si erano preparati a vivere la giornata ambientale con l’aiuto della loro insegnante Maria Concetta Giannini, con lei hanno realizzato un bel cartellone ricoperto di ogni tipo di foglie e dal titolo “Sosteniamo con abilità e con gentilezza l’ambiente” e poi hanno mostrato ai volontari altri disegni realizzati nei giorni precedenti in classe e alcune poesie e piccoli temi sempre scritti in classe con l’aiuto della loro maestra. Al termine della lezione ambientale, tutti nuovamente in classe per proseguire le lezioni.

