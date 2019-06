Festa della Salernitana, presentato il programma

Nel corso della mattinata di oggi, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, il sindaco diSalerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’ambiente e allo sport Angelo Caramanno hanno illustrato il programma delle iniziative per la celebrazione del Centenario della Salernitana. Nel corso dell’incontro l’assessore alle politiche giovanili e all’Innovazione Mariarita Giordano ha presentato video, spot e logo realizzati per il Centenario dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna”, in sala insieme al Dirigente Scolastico Ester Andreola e alle docenti coinvolte: Claudia Imbimbo, Giusy Parisi, Candida Falcone, Lucia Raiola, Patrizia D’Auria. Si inizia, martedì 18 giugno, ore 21.00, Stadio Arechi – Curva Sud Siberiano con la Festa in Curva; Mercoledì 19 giugno, ore 18.00, Cattedrale di Salerno: Messa di commemorazione per calciatori e tifosi scomparsi; sempre mercoledì 19 giugno, ore 19.19, Partenza dallo Stadio Vestuti: Corteo; ancora Mercoledì 19 giugno, ore 21.00, Piazza della Concordia: Festa del Centenario; Giovedì 20 giugno, ore 18.00, Spiaggia di Santa Teresa: Torneo vecchie glorie. Dal 13 al 23 giugno, invece presso Parco dell’Irno – Fornace Ex Salid la Mostra Ufficiale Salernitana 100.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia