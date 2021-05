Festa della Salernitana. Le dichiarazioni del sindaco Napoli

In occasione della Festa per la promozione della Salernitana in Sera A, che si terrà questa sera presso lo Stadio Arechi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dichiarato: “Una giornata tanto attesa quella di oggi per Salerno e la sua squadra. Lo Stadio Arechi ospiterà la cerimonia (a porte chiuse) per la promozione in Serie A della Salernitana. Per l’occasione, consegnerò un riconoscimento per ringraziare la squadra granata, la sua dirigenza, lo staff tecnico, i calciatori che hanno compiuto questa grande impresa. Sono certo che tutta la città sarà idealmente presente a questo momento di gioia che inorgoglisce tutti noi. Purtroppo, a causa del Covid, non si potrà festeggiare come la circostanza meriterebbe. È necessario un ulteriore sforzo per contenere i contagi, rispettando le norme. Confido nel senso di responsabilità e rigore di ognuno di noi. Avremo modo di far sentire alla Salernitana la nostra vicinanza e gratitudine quando le circostanze lo permetteranno”.

Il Comune di Salerno donerà alla Salernitana un cavalluccio granata (vedi foto9 fatto realizzare per l’occasione.

