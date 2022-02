Ferrara: “Ostello Ave Gratia Plena, a breve il bando per l’affidamento”

di Monica De Santis

“Stiamo lavorando a ritmo serrato per far riaprire l’Ostello dell’Ave Gratia Plena il prima possibile”. E’ questa in sintesi la risposta dell’assessore al turismo e alle attività produttive, che torna ad affrontare la vicenda Ostello, anche a seguito di alcune dichiarazioni dei giorni scorsi, fatte dal gruppo “Salerno in Comune” che parlava di una struttura in pieno stato di degrado. La struttura, lo ricordiamo dallo scorso 15 novembre non è più aperta al pubblico. La chiusura è arrivata a seguito del fallimento della società che lo gestiva e del conseguente subentro del curatore fallimentare che di fatto ha chiesto a chi era subentrato nella gestione la restituzione delle chiavi per restituirle al Comune di Salerno a conclusione proprio dell’atto fallimentare della società affidataria. Dopo la chiusura e la conseguente consegna delle chiavi è stato attivato tutto l’iter da parte dell’amministrazione comunale. Iter che ha visto prima la conclusione delle pratiche burocratiche con il curatore fallimentare e poi l’inizio delle procedure per l’affidamento della struttura. “Stiamo predisponendo gli atti per deliberare il bando di gara per l’affidamento della gestione dell’Ostello. – spiega l’assessore Ferrara – Nessun abbandono e nessuna voglia di trasformarlo in pattumiera. L’Ostello Ave Gratia Plena va riperto, ma va fatto con procedure giuste, perchè non è possibile più applicare la procedura di affidamento utilizzata nel passato, anche perché è importante precisarlo, che il comodato gratuito non è più possibile attivarlo. È Importante ricordare che la società a cui era stato affidato negli anni addietro non pagava nessun canone al Comune di Salerno. Questo oggi, non è più possibile farlo, per legge. – puntualizza ancora l’assessore Alessandro Ferrara – Proprio nei giorni scorsi abbiamo fatto una nuova riunione, proprio per predisporre gli atti per procedere a fare nell’immediato il bando di affidamento, e quindi ad assegnare nella correttezza della normativa la gestione dell’Ostello. Ripeto, ancora una volta, l’amministrazione comunale ha tutto l’interesse di far riaprire la struttura, nessuno ha mai pensato di tenerla chiusa. Quindi tutte le strumentalizzazioni che qualcuno ha voluto fare nei giorni scorsi, sono inutili. Noi stiamo lavorando e siamo pronti e credo che a breve porterò in giunta il bando di gara per l’affidamento, così da farlo approvare e quindi poi dare il via libera alla gara”. La speranza, secondo l’assessore Ferrara, è quella di poter far riaprire la struttura prima dell’inizio della stagione estiva, così da non perdere i tanti turisti, soprattutto giovani, che ogni estate prenotavano le loro vacanze a Salerno, utilizzando l’Ostello della Gioventù, che a differenza di molte strutture alberghiere offriva e offrirà prezzi più convenienti.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia