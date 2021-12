Ferrara: “Bilancio soddisfacente in questi primi giorni di Luci d’Artista”

di Monica De Santis

Tracciano un bilancio, sulle presenze, i controlli ed i nuovi parcheggi, dopo il primo weekend e dopo la vigilia e il giorno dell’Immacolata nella Salerno delle Luci d’Artista. Il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore alle attività produttive e al turismo Alessandro Ferrara, si mostrano soddisfatti per com’è andata, consapevoli che c’è ancora da migliorare… “Purtroppo il tempo non è stato sempre dalla nostra parte, ma comunque credo che il bilancio sia soddisfacente. – spiega il sindaco Napoli – Ci auguriamo che nel prossimo fine settimana le cose possano andare decisamente meglio in termini di presenze nella nostra città”. Sui controlli dei flussi Napoli spiega che c’è stata una “Buona collaborazione tra le forze dell’ordine e un buon lavoro svolto dalla società che si è aggiudicata il piano di sicurezza. Quindi credo che le cose procedono ragionevolmente, ovviamente faccio voto ai miei concittadini e ai visitatori che giungono in città, ad avere un comportamento adeguato allo stato dell’arte, nel senso che basta indossare in modo corretto la mascherina e credo che questo abbassa di molto la possibilità di contagio abbiamo poi naturalmente il lavoro degli stuart, delle forze dell’ordine, della polizia municipale che credo stia facendo e continueranno a fare i dovuti controlli per rendere”. Sulla stessa lunghezza del primo cittadino anche, come detto, l’assessore Ferrara… “Questo primo weekend e l’Immacolata segna un primo bilancio positivo, abbiamo avuto circa il 75% delle prenotazioni, i turisti sono rimasti soddisfatti della città e ovviamente questa è una cosa che ci fa piacere. Questo ci dimostra che le Luci sono un’ottimo attrattore e che su questa strada dobbiamo continuare a lavorare”. Sui parcheggi di piazza Della Libertà, Ferrara di uno spazio “Fondamentale per la città di Salerno. Abbiamo aspettato tanti anni e questo permetterà soprattutto alle attività commerciali di avere nuova forza e a far ritornare i clienti in centro”. Poi l’assessore si sofferma sul tarrifario del parcheggio di Piazza Della Libertà… “La prima ora si paga due euro, la seconda un euro e cinquanta centesimi, e così anche la terza, quarta e fino all’ottava ora, per poi scendere ad un euro. Mi soffermo sulle prime tre ore perchè è fondamentale far capire che si parla 5 euro per tre ore di parcheggio, quindi 1 euro e 65 centesimi all’ora. Quindi penso che per dove si trovi il parcheggio la cifra che viene richiesta per la sosta sia davvero adeguata”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia