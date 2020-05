Fase 2 e De Luca, ok a test sierologici in laboratori privati

Sarà possibile l’effettuazione dei test sierologici nei laboratori privati. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha anche ricordato il programma di screening di massa della Regione che vedrà la collaborazione anche i laboratori privati. “Aspettavamo la pronuncia dell’Istituto Superiore di Sanità sulla affidabilità dei vari test per il 29 aprile ma non credo ci saranno difficoltà. Ma non saranno rimborsabili”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia