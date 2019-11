Fasano (Fi): «Bene l’apertura a tutti i tifosi, ha prevalso il buonsenso»

«Apprendiamo con viva soddisfazione la notizia di aprire a tutti i tifosi della Salernitana il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia per il derby contro la Juve Stabia in programma sabato pomeriggio». A dirlo è il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano che, nel seguire la vicenda, aveva chiesto alle autorità di pubblica sicurezza di rivedere il provvedimento adottato dal Gos e che prevedeva la possibilità di acquistare i tagliandi per i soli residenti a Salerno città e dotati di Tessera del Tifoso. «Fortunatamente ha prevalso il buonsenso ed è stata annullata una decisione che discriminava oltremodo i sostenitori della Salernitana. Resto, però, convinto che il mondo del calcio, per ritrovare credibilità e riportare le famiglie allo stadio, abbia bisogno, oltre che di sicurezza, anche di regole certe. Un qualcosa su cui bisognerà lavorare per evitare che in futuro possano verificarsi nuovamente situazioni analoghe. In ogni caso sono sicuro che sabato assisteremo a una festa di sport, in una cornice di pubblico degna della storia e del blasone di due società importanti come Juve Stabia e Salernitana. Che vinca il migliore», conclude il deputato forzista Enzo Fasano.

