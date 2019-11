Falso allarme bomba a Salerno per un pacco sospetto in via Diaz

Pacco sospetto in una cassetta di deposito stradale ha fatto scattare l’allarme questa mattina in via Diaz a Salerno. Una chiamata al numero di emergenza ha subito fatto giungere i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salerno. Transennata l’area circostante, provvedendo anche alla deviazione del traffico, sul posto sono subito intervenuti gli artificieri che hanno iniziato gli accertamenti sul contenuto del pacco sospetto, di dimensioni medie, ben confezionato in una scatola con carta bianca e tanto di nastro adesivo da imballaggio.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia