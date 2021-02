Falsi invalidi, il processo si chiude con la prescrizione

Falsi invalidi, il processo si conclude senza colpevoli. Prosciolti tutti gli imputati prt intervenuta prescrizione. Il giudizio vedeva imputati numerosi professionisti, medici e politici, tra i quali l’ex sindaco di Cava dè Tirreni, Germano Baldi, Giovanni Baldi, Francesco Ragni, chiamati a rispondere a vario titolo – ed in concorso con privati cittadini – di reati contro la Pubblica Amministrazione come falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato, abuso d’ufficio in merito a false certificazioni mediche. L’ultima udienza si è celebrata lo scorso 5 febbraio con la partecipazione di un nutrito numero di difensori, tra i quali i professori Andrea Castaldo ed Agostino De Caro e gli avvocati Felice Lentini, Paolo Carbone, Licia Polizio, Carlo Di Ruocco, Massimo Falci, Giuseppe Donniacuo, Francesco Oliveto e molti altri ancora.

