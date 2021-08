Falanga (Udc): Appoggiamo Sarno

La coalizione conta il pieno sostegno anche dell’Udc, come confermato dal coordinatore regionale Ciro Falanga: “Noi abbiamo dato il nostro sostegno a Sarno fin da subito, dopo la decisione di Fratelli d’Italia”. Falanga ha spiegato anche il perché di un’assenza che ha fatto insospettire non poco, circa l’assenza dei membri del partito: “L’Udc è stata invitata al tavolo, assolutamente, ma per ragioni personali non ho potuto presenziare ma ho confermato il mio sostegno e ho fatto in modo che arrivasse anche sui tavoli regionali e nazionali”. Questa mattina, infatti, dovrebbe giungere l’ennesima conferma, attraverso le parole del coordinatore regionale che, in questo modo, scioglie ogni dubbio. A lanciare un appello all’Udc, ieri sera, è stato proprio Salvatore Memoli, capolista con Democrazia Cristiana: “Si va verso la piena intesa su Salerno e Caserta del Centro destra. A Salerno il candidato é l’avvocato Michele Sarno. Aspetto di leggere il comunicato dell’Udc da parte di Polichetti (il segretario provinciale ndr), spero subito per chiudere ogni malinteso”. Posizione, questa, chiarita proprio da Falanga che ribadisce il suo pieno sostegno a Sarno.

