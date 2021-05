Fabrizio Castori ed lo staff tecnico ambasciatori di Vietri

Fabrizio Castori ed il suo staff tecnico, protagonisti della promozione in serie A della Salernitana, saranno ambasciatori di Vietri sul Mare nel mondo. A deciderlo è stato all’unanimità il direttivo della Pro Loco di Vietri sul Mare che ieri mattina hanno conferito loro la carica di soci onorari.Una sorta di ringraziamento fortemente voluto dai soci e reso possibile nella pratica dal presidente Cosmo Di Mauro che ha consegnato la tessera della Pro Loco a Castori, al suo secondo Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al preparatore dei portieri Riccardo Foti ed al match analyst Marco Castori. La consegna è avvenuta nello splendido scenario delle terrazze dell’Hotel Bristol della famiglia Mendozzi che ha ospitato l’evento. A fare gli onori di casa il patron Giuseppe Mendozzi ed uno dei figli, Vittorio, tra l’altro vicepresidente della Pro Loco. Ad accompagnare il gruppo di invitati speciali l’instancabile Matteo Striamo, punto di irrinunciabile riferimento sul territorio del coach e dei suoi collaboratori. La carica di soci onorari è stata la forma individuata per ringraziare mister Castori ed i suoi collaboratori che hanno soggiornato a Vietri, quasi tutti nella frazione Marina, per la loro “perfettamente semplice” integrazione nel tessuto cittadino locale…

