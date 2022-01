Fabio Esposito, lo chef di “Pescheria” e il segreto della carbonara di tonno

di Estela Esposito

Fabio Esposito, napoletano, classe 1971, da sempre persona molto attenta ai dettagli, all’ età di 21 anni, mio decise di scommettere tutto su un locale in vendita nel Cilento, sul fantastico porto di Acciaroli, un ristorante che, con tanti cambiamenti e miglioramenti, oggi gli porta grandi soddisfazioni e ottime recensioni da parte dei clienti. La passione per la ristorazione ha poi portato negli anni Fabio Esposito ad aprire anche una seconda attività in pieno centro di Salerno: “Pescheria” situato in corso Garibaldi 227. “Pescheria” é un progetto che Fabio ha intrapreso con suo fratello Enzo Esposito. Il ristorante presenta un interior convincente che ha mescolato elementi marinari e contemporanei, arredi in legno, policromie e sedute (comodissime) in un cocktail fresco e convincente. Niente di trito e ritrito, poco spazio al vintage post industriale, qualche richiamo come l’orditura al soffitto che riporta alla mente quella delle barche in legno, boiserie svelte ed eleganti; molto adeguato, nuance del tessuto a parte, un divano che è possibile chiamare tale, il marmo un po’ sborone del banco del bar, l’illuminazione dimmerabile che mette insieme luce bianca e lampade calde. “Pescheria” offre sia una cucina classica con pesce fresco, che ogni giorno arriva dal Cilento, che piatti rivoluzionari come la carbonara di tonno uno dei piatti preferiti dai clienti, e che oggi Fabio e lo chef di “Pescheria” spiegano ai lettori di Cronache, così da poterlo preparare, se si vuole anche a casa. Ingredienti (per 4 persone) 400 g di spaghettoni 4 tuorli d’uovo di Paolo Parisi 280 g di ventresca di tonno affumicata (home made Pescheria) 40 g di cipolla ramata di Montoro tritata 1 cucchiaio di pecorino romano di media stagionatura Olio evo qb Sale e pepe Procedimento Fate cuocere gli spaghettoni in acqua abbondante salata. Attenzione a mantenerli molto al dente per la fase di mantecatura. Nel frattempo fate soffriggere in una padella la cipolla e il tonno affumicato. A rosolatura avvenuta, aggiungete un mestolo di acqua di cottura e spegnete il fuoco. Separate il tuorlo dall’albume, sbattete il tuorlo con pepe, pecorino. Scolate la pasta al dente e versate nella padella con il soffritto. Spadellate e quando incomincia a formarsi la crema togliete dal fuoco e aggiungete il composto con le uova. Mantecate lontano dal fuoco per evitare l’effetto frittata e servite immediatamente. A questo punto non resta che augurarvi buon appetito!

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia