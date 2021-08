Fabiani prova a convincere Musacchio e tratta Rodrigues

SALERNO – Il giorno di Simy. Oggi dovrebbe, meglio usare il condizionale, arrivare la tanto attesa fumata bianca. L’ostacolo della Fiorentina sta rallentando un’operazione che la Salernitana ha già chiuso. L’accordo con il Crotone c’è, col giocatore anche. Restano da definire solo gli ultimi dettagli e poi finalmente terminerà la telenovela di quest’estate 2021. Il silenzio e il ritardo che circondano l’operazione però fanno capire che non tutti i dettagli siano stati limati. Ed infatti, la Salernitana, in ogni caso, continua a monitorare a 360° il mercato degli attaccanti. Fabiani tenta il colpo grosso con Gerson Rodrigues centrocampista della Dinamo Kiev. Il Genoa ha dato un ultimatum a Lammers dell’Atalanta su cui si è inserito in maniera prepotente il Verona. I granata restano lì in agguato, così come per Piccoli, sempre dell’Atalanta, che Gasperini vorrebbe tenere in rosa ma su cui forte c’è lo Spezia. Il nome nuovo accostato alla Salernitana è quello di Ounas del Napoli, l’anno scorso in forza al Crotone. Il giocatore vorrebbe restare a Napoli e sta facendo di tutto per convincere Spalletti . Il Napoli sarebbe contrario al prestito e vorrebbe cederlo nel caso solo a titolo definitivo a cifre obiettivamente improponibili per le casse granata. In ogni caso il club granata ha fatto un sondaggio anche perché la trattativa con la Sampdoria per Caprari non si è ancora sbloccata anche perché il giocatore preferirebbe la soluzione più vicina rappresentata dallo Spezia. Il club blucerchiato vorrebbe inserire anche Chabot che però non entusiasma Castori che spinge per Gagliolo, senza aver perso la speranza di poter arrivare a Caceres. Intanto Fabiani prova a convincere Musacchio, ex difensore del Milan svincolato. Oltre Monza e Parma anche lo Spezia ha sondato l’esterno ex Juventus e Fiorentina che ha preso qualche giorno di tempo per sciogliere definitivamente le riserve. Sempre in difesa è spuntata l’ipotesi Tonelli mentre è sempre viva la pista che porta a Bani del Genoa. A centrocampo con Leris della Sampdoria e Grassi del Parma sullo sfondo, la Salernitana segue con attenzione l’evolversi della vicenda Mancosu. Il giocatore ma soprattutto il suo agente sono ai ferri corti con il Lecce e con il ds Corvino. L’addio è inevitabile, anche perché Mancosu è appetito in Serie A. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 2,5 milioni ma vista la situazione potrebbe liberarsi per una cifra intorno al milione. Si è mossa la Spal, oltre la Salernitana mentre il calciatore preferirebbe accasarsi al Cagliari che al momento non ha però mosso passi ufficiali. L’ex Chievo Viviani, classe 2000, può rappresentare un’alternativa anche se Castori ha chiesto un calciatore già pronto per la massima serie. Per quanto riguarda il mercato in uscita, la Salernitana ha congelato almeno fino al match di Bologna la partenza di Schiavone. Senza Di Tacchio squalificato, Castori contro i felsinei non vuole ritrovarsi con le scelte obbligate e con un organico carente dal punto di vista numerico, visto il periodo dell’anno. Firenze e Giannetti che continuano ad allenarsi in separata sede attendono notizie ma soprattutto offerte. Per il centrocampista c’è l’ipotesi Pescara, mentre per l’attaccante non ci sono offerte.

