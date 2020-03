Fabiani: Nessun caso Giannetti, tutto pagato

Stando a quanto riportato questa mattina da alcuni organi di informazione, il procuratore di Niccolò Giannetti sarebbe pronto ad avviare una vertenza con la società granata in virtù di cifre pattuite in passato e che non sarebbero state corrisposte nei modi e nei tempi previsti. Angelo Fabiani ha precisato: “Nessuna controversia in atto con il procuratore del calciatore, in quanto la società nei giorni scorsi ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. La proprietà dichiara altresì che il giocatore non c’entra assolutamente nulla con questa situazione e che non è stato mai messo in discussione dal punto di vista tecnico. Purtroppo l’atleta viene da varie defezioni e da una serie di infortuni che non gli hanno permesso di esprimere il suo valore. Non è stato a disposizione del tecnico per diverso tempo, pertanto la Salernitana rinnova totale e piena fiducia in Giannetti e invita tutti coloro che mettono in giro determinate voci ad informarsi con i diretti interessati dando la stessa risonanza alla versione ufficiale della società”.

