Fabbricatore: “Ricompattare il centro destra per vincere nel 2022”

Sono in corso i preparativi per le elezioni del Consiglio comunale nella zona dell’agro nocerino sarnese. Giuseppe Fabbricatore, esplica i buoni propositi per la campagna elettorale ma restano dei dubbi su un possibile governo di coalizione. Come procede la campagna? “Le elezioni in vista per il 2022 comprenderanno i comuni superiori a 15 mila abitanti. I voti includono Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Agropoli. In più si aggiungeranno altri comuni più piccoli, ad esempio, Castel San Giorgio dove noi chiediamo comunità d’intenti. Ancora una volta il nostro auspicio è quello di ricompattare il centrodestra e riunire sotto un unico profilo politico i comuni limitrofi.” Nei prossimi mesi sarà possibile cambiare l’assetto politico della regione? “Certo che si, ma si parte dal piccolo, quindi dalle realtà comunali. Come Partito di minoranza, Fratelli d’Italia cerca una coalizione con la Lega per restaurare un ideale inclusivo. Le nostre intenzioni sono già chiare a tutti ma bisogna trovare un accordo quanto prima. Non si può pretendere che sia sempre Fratelli d’Italia a fare un atto di responsabilità nel momento in cui non si vede un’apertura reciproca all’orizzonte.” Quali sbocchi oltre le comunali? “La nostra partecipazione sarà totale.Per quanto riguarda le provinciali stiamo la campagna procede ed è confermato che presenteremo una lista. Tra i nostri propositi c’è sicuramente il desiderio di arrivare alla regione ma c’è ancora tempo. Per adesso le elezioni riguardano il Consiglio comunale e provinciale ed entro sei mesi si avrà un nuovo presidente della provincia. Voglio sollecitare chi è al governo dei comuni dell’agro nocerino sarnese e proporsi come squadra per coordinare nuove intese e migliorare definitivamente il sistema amministrativo.”

Andrea Orza

