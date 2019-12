Ex Marzotto, avviati i lavori: l’ex fabbrica tessile presto sarà abbattuta

di Erika Noschese

Sono iniziati ufficialmente nei giorni scorsi i lavori per l’abbattimento dell’ex Marzotto, azienda leader nel settore delle produzioni tessili. Lo scorso mese di ottobre, di fatti, la giunta comunale ha dato il via libera al progetto della società a responsabilità limitata “Iniziative Immobiliari” di Eugenio Rainone e Pietro Postiglione, i lavori in via Allende che prevede la realizzazione di tre palazzi da 18 piani che sorgeranno proprio nell’area dell’ex Marzotto proprio in questi giorni in fase di abbattimento. Al posto delle fabbrica tessile sorgerà dunque un edificio commerciale, un piccolo fabbricato adibito a ristorazione e tre edifici residenziali per circa 50 metri di altezza. Le torri saranno disposte a ventaglio verso il mare, con altezze in decrescita verso la costa. Così si riaccende la polemica che vedrebbe la città di Salerno preda di una “cementificazione selvaggia” con il verde che sempre poù spesso viene eliminato per far posto a strutture ed edifici.

