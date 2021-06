Ex Consorzio di Bacino Salerno2, lavoratori non ancora stabilizzati

di Erika Noschese

Sono ancora in attesa della stabilizzazione, i dipendenti del Consorzio di Bacino Salerno 2 che, dopo ormai 4 anni dalle vane promesse politiche, si ritrovano a fare i conti con una precarietà che mette a dura prova anche le famiglie. “Abbiamo avuto varie promesse dal parlamentare Piero De Luca ma, a distanza di due anni, ora ci nega anche gli incontri”, hanno dichiarato gli ex dipendenti della Cooperativa Interinali. Negli anni passati è stato decretato il fallimento della società e si è reso necessario attivare una fase di stabilizzazione che ha coinvolto quasi tutti i dipendenti, ad eccezione di sei che, ancora oggi attendono. Se per i loro colleghi è scattata l’assunzione presso Salerno Pulita o le varie cooperative del Comune lo stesso non è accaduto con loro: “Ormai siamo rimasti in sei, circa perchè molti si sono arresi ma noi non ci arrendiamo, vogliamo che vengano rispettati gli impegni assunti dalla politica salernitana, vogliamo poter lavorare e vogliamo avere le stesse opportunità che sono state concesse agli altri”, hanno aggiunto, chiedendo un confronto pubblico con il parlamentare dem Piero De Luca, pronti a nuove azioni di sciopero dopo quelle che si sono susseguite negli anni passati, con scarsi risultati nonostante l’intervento anche delle organizzazioni sindacali che hanno più volte chiesto la stabilizzazione.

