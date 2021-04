Eventuale presenza di Covid su superfici interne al supermercato: uomini dei Nas in azione ieri

di Erika Noschese

Verificare l’eventuale presenza di tracce di covid sulle superfici dei supermercati. Uomini dei Nas in azione, ieri mattina, al supermercato presente all’interno del centro commerciale Le Cotoniere. Stando a quanto emerge, infatti, gli uomini del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno prelevato tamponi ambientali da alcune superfici, quali carrelli e cesti, pos, bilancia pesa alimentari e così via per verificare la presenza di tracce di Rna Sars-Covd19. Campioni che sono stati poi portati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e già per la giornata di oggi dovrebbe giungere il responso. Al momento, non è ben chiaro se si tratta di interventi a campione che riguarderanno anche altri supermercati della città di Salerno o se si tratta di un caso specifico. Maggiori dettagli potrebbero essere noti oggi, dopo il responso dell’Izsm.

