Evade dai domiciliari per andare a mare, arrestato 33enne a Vietri

I Carabinieri della sezione Radiomobile hanno tratto in arresto domenica scorsa A.S., salernitano di 33 anni, per il reato di evasione. Il giovane era ristretto agli arresti domiciliari a Salerno ma è stato intercettato dai Militari sulla spiaggia di Vietri, località Marina. Una volta tratto in arresto è stato condotto presso la casa circondariale di Fuorni in attesa del rito direttissimo di fronte al GIP che si terrà nelle prossime ore.

